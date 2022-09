இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக 24ம் தேதி போராட்டம்.. மீண்டும் களத்தில் குதித்த வைகோ!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: மத்திய அரசின் இந்தித் திணிப்பைக் கண்டித்து, சென்னையில் வரும் 24-ம் தேதி, மதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தி திணிப்புப் போராட்டத்திற்கும், தமிழகத்திற்கும் நீண்ட தொடர்பு இருந்து வருகிறது. கடந்த 1937-ம் ஆண்டு, முதல் முறையாக இந்தி திணிப்புப் போராட்டம் நடைபெற்றது. சென்னை மாகாணத்தில் முதல்முறையாக வெற்றிபெற்ற ராஜாஜி தலைமையிலான காங்கிரஸ் கட்சி, பள்ளிகளில் இந்தி படிப்பதைக் கட்டாயமாக்கியது.

இதனை எதிர்த்து, எதிர்க்கட்சியாக விளங்கிய நீதிக்கட்சியும், தந்தை பெரியாரும் இணைந்து, உண்ணா விரதம், மாநாடுகள், பேரணி மற்றும் மறியல் போராட்டங்கள் நடத்தி, காங்கிரஸ் அரசை திணறடித்தனர். இந்தப் போராட்டங்களில் காவல்துறையினரின் அடக்குமுறையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.

English summary

MDMK general secretary Vaiko has announced that a protest will be held in Chennai on the 24th against the imposition of Hindi.