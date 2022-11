"ஏக்கருக்கு ரூ.1 கோடி, நிரந்தர வேலை" என்.எல்.சி நிர்வாகம் வழங்க திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

Chennai

சென்னை: என்எல்சி-க்கு நிலம் வழங்கியவர்களுக்கு நிரந்த பணி மற்றும் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் மற்றும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல் முருகன் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது திருமாவளவன் கூறியதாவது:-

English summary

Thirumavalavan said that those who gave land to NLC should be given work and proper compensation.