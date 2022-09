“திருமணம்” உடல் சுகத்துக்காக மட்டுமல்ல.. முக்கிய நோக்கமே “இனப்பெருக்கம்”தான் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

Chennai

சென்னை: திருமணத்தின் அடிப்படை நோக்கமே இனப்பெருக்கம் செய்வதுதான் என்றும், உடலுறவுக்கு மட்டுமானது அல்ல எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்ட சென்னையை சேர்ந்த தம்பதி கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பிரிந்து சென்றனர். இவர்களுக்கு 9 மற்றும் 6 வயதில் 2 ஆண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

கணவனைவிட்டு பிரிந்துசென்ற பெண், தனது கணவரின் வீட்டுக்கு எதிரில் இருந்த மற்றொரு குடியிருப்புக்கு சென்றார். 2 குழந்தைகளும் தந்தையிடமே வளர்ந்து வந்தன. தந்தை பணிக்கு சென்றபோது தாயின் பெற்றோர் பிள்ளைகளை கவனித்து வந்தனர்.

Judge Krishnan Ramasamy of the Madras High Court said that the basic purpose of marriage is procreation and not just sex. Court orders that minor childrens to be under control of estangered mother.