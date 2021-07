"R ஃபேக்டர்" இதுதான் தலைவலி.. கொரோனா எண்ணிக்கை குறைந்தாலும் சந்தோஷப்பட முடியாது.. 3வது அலை ஆரம்பம்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: இந்தியா முழுக்க கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை குறைந்தபோதிலும், R factor என்று அழைக்கப்படக் கூடிய ஆர் எண், அதிகரித்து வருவது கவலைக்குரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது, கொரோனா 3வது அலையை ஏற்படுத்தக் கூடும் என்ற அச்சமும் நிலவுகிறது.

ஆர் எண் அதிகரிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், சென்னையில் உள்ள கணித அறிவியல் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு பகுப்பாய்வை வெளியிட்டுள்ளனர்.

மே மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் இருந்து கடந்த மாதத்தின் பிற்பகுதி வரை ஆர்-ஃபேக்டர் 0.78 ஆக இருந்தது. ஜூன் மாத இறுதியில் 0.88 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Despite the declining number of coronavirus cases across India, the increase in the number of R factor, is seen as a matter of concern. There are also fears that this may cause a 3rd wave of the corona.