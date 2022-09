சென்னையை மிரட்டும் பருவமழை..மந்தைவெளியில் சட்டென வடிந்த வெள்ளம்..பிற பகுதிகளில் முதல்வர் ஆய்வு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் முன்னரே சென்னை மாநகரை மழை வெள்ளம் மிரட்டி வருகிறது. மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிந்த இடங்களில் வெள்ள நீர் சட்டென வடிந்தாலும் பல பகுதிகளில் வெள்ள நீர் தேங்கி மக்களை சிரமத்திற்கு ஆளாக்கியுள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று செம்மஞ்சேரி, நூக்கம்பாளையம், பெரும்பாக்கம், வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை, அடையாறு ஆகிய இடங்களில் வெள்ளத் தடுப்புப் பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

மாநகரின் முக்கிய பேருந்து நிலையங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பது பயணிகளை சிரமத்திற்கு ஆளாக்கியது. தியாகராய நகர், திருவான்மியூர், பிராட்வே, திருவொற்றியூர், கே.கே.நகர், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட பேருந்து நிலையங்களில் தண்ணீர் தேங்கி குளம் போல காட்சி அளித்தது.

அதேசமயம் 50 சதவீதத்திற்கும் மேல் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிந்திருப்பதால் சில இடங்களில் தேங்கிய நீர் அடுத்த சில நிமிடங்களில் வேகமாக ஓடிச் சென்று விட்டது. மந்தைவெளி தேவநாதன் சாலையில் கடந்த ஆண்டு வெள்ள நீர் பல நாட்கள் தேங்கியிருந்தது. இந்த ஆண்டு வடிகால் பணிகள் காரணமாக 20 நிமிடங்களில் மழைநீர் முழுவதும் வெளியேறியது.

English summary

Even before the onset of the Northeast Monsoon rains are threatening the city of Chennai. Even though the flood water is draining quickly in the places where the rain water drainage works have been completed, the flood water has stagnated in many areas and has caused hardship to the people. Chief Minister Stalin today visited and inspected the flood prevention works at Semmanchery, Nookampalayam, Perumbakkam, Velachery, Pallikaranai and Adyar