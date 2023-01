உயிர் தப்பிய முன்னாள் ஆளுநர்.. நாங்க யாரு தெரியுமா? கொடூர தாக்குதலை பெருமையாக சொல்லும் அதிமுக வாரிசு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை தாக்கிப்பேசக் கூடாது என்று எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி இருக்கும் நிலையில் திமுகவை வெள்ளைக்கொடி வேந்தர் என்று விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக ஐடி விங் செயலாளர் ராஜ் சத்யன். அத்துடன் முன்னாள் ஆளுநர் சென்னா ரெட்டி மீது அதிமுகவினர் நடத்திய தாக்குதலையும் அவர் நினைவுகூர்ந்து உள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, அரசு கொடுத்த உரை குறிப்பில் இடம்பெற்ற பெரியார், தமிழ்நாடு, திராவிட மாடல், அம்பேத்கர், அண்ணா போன்ற வார்த்தைகளையும் முக்கியமான பத்திகளையும் படிக்காமல் விட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதனை தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ஆளுநரின் உரையை சட்டசபை குறிப்பில் இருந்து நீக்கி தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். இதனால் ஆர்.என்.ரவி தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே அவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

பெரியார் சிலை குறித்து சர்ச்சை பேச்சு! கனல் கண்ணன் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு!

English summary

AIADMK IT Wing Secretary Raj Satyen has criticized DMK shows a white flag while Chief Minister M.K.Stalin has advised the MLAs not to attack Tamil Nadu Governor RN Ravi. He also recalled the AIADMK's attack on former Governor Chenna Reddy.