“டுவிஸ்ட்” வைத்த ரஜினி.. கடிதத்தின் “டாப் ஸ்பாட்டில்” அண்ணாமலை - “அந்த” இடத்தில் உதயநிதி மிஸ்ஸிங்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 73 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அரசியல், சினிமா, விளையாட்டு பிரபலங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளார். அதில் உள்ள சில சுவாரஸ்யங்களை அலசுவோம்.

தமிழ்நாடு மக்களால் சூப்பர் ஸ்டார் என்று கொண்டாடப்படும் உலக புகழ்பெற்ற திரைப்பட நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். அரசியல் ரீதியாக பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் இருப்பினும் ரஜினியின் நடிப்பையும், ஸ்டைலையும் விரும்பாதவர்கள் மிகக்குறைவு.

இப்படி 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் சினிமா உலகில் கோலோச்சிக் கொண்டிருக்கும் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்ற தனது மற்றும் ரசிகர்களின் விருப்பத்துக்கு கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முடிவுரை எழுதினார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்.. கிடைத்த அமைச்சர் “டிக்கெட்”! உள்ளாட்சியா? விளையாட்டுத் துறையா?

English summary

Actor Rajinikanth, who celebrated his 73rd birthday, has issued a statement thanking political, film and sports celebrities who wished him. Let's analyze some of the interesting things in it.