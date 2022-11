Exclusive: டெய்சியை போலீஸில் புகாரளிக்க விடாமல் அண்ணாமலை தடுக்கிறார்! கொதிக்கும் ராஜீவ்காந்தி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திருச்சி சூர்யா மீது போலீஸில் புகாரளிக்க விடாமல் பாஜக பெண் நிர்வாகி டெய்சி சரணை அண்ணாமலை தடுத்து வருகிறார் என திமுக செய்தித் தொடர்பாளரும், வழக்கறிஞருமான ராஜீவ்காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

திருச்சி சூர்யா மீது பாஜக பெண் நிர்வாகி டெய்சி சரண் புகார் அளிக்க முன் வந்தால், நிச்சயம் காவல்துறையினர் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என உறுதியளித்துள்ளார்.

திருச்சி சூர்யா -டெய்சி சரண் இடையேயான ஆடியோ உரையாடல் குறித்து தொடர்ந்து பல்வேறு பதிவுகளை வெளியிட்டு வரும் திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் ராஜீவ்காந்தி, இது தொடர்பாக ஒன் இந்தியா தமிழிடம் பகிர்ந்துகொண்ட தகவல் வருமாறு;

English summary

Rajiv Gandhi has assured that the police will take legal action if BJP woman Executive Daisy Saran comes forward to file a complaint against Trichy Surya.