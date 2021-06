கொரோனா பாதிப்பில் தமிழகம் முதலிடம்.. கடைசி இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க.. டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள்!

Chennai

சென்னை: கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் தமிழகத்தை கடைசி இடத்துக்கு கொண்டு வருமாறு மக்களிடம் டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த 3 மாதங்களாக ஆட்டம் போட்ட கொரோனா தற்போது கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்து ஆறுதல் அளித்து வருகிறது.

சில வாரங்களுக்கு முன்பு தினசரி பாதிப்பு 36,000-ஐ கடந்து சென்று அச்சுறுத்திய நிலையில் இப்போது 17,000-க்குள் அடங்கி விட்டது.

