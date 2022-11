’ரஞ்சிதமே’ இந்த பாடலின் காப்பியா? வசமாய் சிக்கிய ‘வாரிசு’! தாறுமாறாக தமனை விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் ரஞ்சிதமே பாடல் வெளியாகி உள்ள நிலையில் அது பழைய பாடலின் காப்பி எனவும், தெலுங்கில் கலக்கி வரும் இசையமைப்பாளர் தமன், தமிழுக்கு மட்டும் காபி சாங்கை கொடுத்திருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

தமிழ் திரை உலகில் எம்ஜிஆர், ரஜினிகாந்த் வரிசையில் வைத்து பார்க்கப்படுபவர் விஜய். இளைய தளபதியாக அறிமுகமாகி தற்போது தளபதி என அவரது ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார்.

ஆரம்பத்தில் உருவ கேலி, தொடர் தோல்விகள் என துவண்டு போயிருந்த விஜய் பூவே உனக்காக படத்திற்கு பிறகு தமிழ் திரை உலகின் முன்னணி நாயகனாக உருவானார். அதற்கு அவரது தந்தையின் பங்கும் அதிகம்.

Amid huge expectations, the Ranjithame song featured in the Vijay starrer varisu has been released, and netizens are criticizing it as a copy of an old song.