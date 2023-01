மக்களை தேடி மருத்துவம்.. பயனாளிகள் பட்டியலை வெளியிட தயார்.. எடப்பாடிக்கு மா.சுப்பிரமணியன் பதில்!

Chennai

சென்னை: மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தின் பயனாளிகளின் விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை வெளியிட்ட நிலையில், அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில் அளித்துள்ளார். மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்திற்காக இதுவரை ரூ.85 கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ள நிலையில், பயனாளிகளின் விவரங்களை கொடுக்க தயார் என்று மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் 2021ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சாமனப்பள்ளியில் முதல் நபருக்கு மருத்துவ பெட்டகம் வழங்கி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், தொற்றா நோய்களான சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வீடு தேடிச் சென்று, அவர்களுக்கு மாதம்தோறும் மருந்து, மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டது. இதன் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை கடந்த ஓராண்டில் படிப்படியாக வளர்ந்து ஒரு கோடியாவது பயனாளி என்ற இலக்கை எட்டியது.

Opposition leader Edappadi Palaniswami issued a statement that the details of the beneficiaries of the medical scheme. For that, Minister M. Subramanian responded and said that he is ready to give the details of the beneficiaries.