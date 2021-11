சென்னையில் மழை குறையத் தொடங்கிவிட்டது.. இனி மீட்பு பணிகளில் வேகம்தான்- அமைச்சர் பேட்டி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னைக்கு அதி கனமழைக்கான ரெட்அலர்ட் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மழை குறையத் தொடங்கி இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் மீட்புப் பணிகள் வேக படுத்தப்படும் என்று பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று சென்னை அருகே கரையைக் கடந்த நிலையில், மாலை 6 மணி அளவில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

Relief work in Chennai has picked up pace as rain has come down, says Minister KKSSR Ramachandran on today.