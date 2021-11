மின்சாரத் திருத்த மசோதாவையும் வாபஸ் பெறணும்.. மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: வேளாண் விரோத சட்டங்கள் வாபஸ் பெறப்பட்டது விவசாயிகள் போராட்டத்திற்குக் கிடைத்த வெற்றி என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-

மத்திய பாஜக அரசால் நிறைவேற்றப்பட்ட மூன்று வேளாண் விரோத சட்டங்களையும் திரும்ப பெறுவதற்கான மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த ஓராண்டு காலமாக மத்திய பாஜக அரசை எதிர்த்து நடத்திய யுத்தத்தில் விவசாயிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu Farmers Association has said that the repeal of anti-agricultural laws was a victory for the farmers' perotest. They also demanded the repeal of the Electricity Amendment Bill