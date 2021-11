சென்னையில் ஓய்வெடுக்கும் மழை.. முழுவீச்சில் மீட்பு பணிகள்.. இந்த 10 சுரங்கபாதைகளில் மழைநீர் அகற்றம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதுவும் சென்னையில் கடந்த 5 நாட்களாக மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதிகனமழை கொட்டியுள்ளது.

இந்த பேய்மழை காரணமாக சென்னையின் எழும்பூர், வடபழனி, சைதாப்பேட்டை, கிண்டி என நகரின் முக்கிய இடங்களும், தாம்பரம், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன.

இருக்கு, இன்று இரவு மிக கன மழை இருக்கு! எங்கெல்லாம் பெய்யும்? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய எச்சரிக்கை

English summary

Heavy rains in Chennai have eased a bit. Thus, a full range of rescue operations are underway in the flood-affected areas. Electricity staff also fixed problems related to electricity in various areas