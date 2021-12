தமிழகத்தில் வெள்ளம் வடிய சற்றே ஓய்வெடுத்த மழை... ஓடிசா கரையை 4ஆம் தேதி நெருங்கும் புயல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகும் எனவும் அதனைத் தொடர்ந்து 24 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெற்று மத்திய வங்கக் கடல் பகுதிக்கு நகரக் கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்த புயலானது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து சற்று வலுப்பெற்று வடக்கு ஆந்திரா தெற்கு ஓடிசா கரையை வரும் 4ஆம் தேதி காலை நெருங்க கூடும் எனவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த 25 நாட்களுக்கும் மேலாக கொட்டித்தீர்த்த மழையால் பல மாவட்டங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. காவிரி, தென்பெண்ணை, பாலாறு, வைகை, தாமிரபரணி என அனைத்து ஆறுகளிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது. 15 நாட்களுக்கும் மேலாக இருப்பளவு தண்ணீரில் மக்கள் பலர் சிரமத்தோடு வாழ்ந்து வருகின்றனர். வெள்ளம் வடியட்டும் என்று மழை சற்றே ஓய்வெடுத்துள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The Meteorological Department has forecast that the depression in the Andaman Sea will move west-northwest into a depression tomorrow and will intensify into a storm in the next 24 hours and move towards the Bay of Bengal. The meteorological office also forecast that the storm would move in a north-westerly direction and strengthen slightly and approach the coast of northern Andhra Pradesh and southern Odisha on the morning of the 4th December.