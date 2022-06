பெண் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. ஸ்கூட்டியில் போனவருக்கு எமனாக வந்த பைக் ரேஸ் இளைஞர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை வண்டலூர் அருகே பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட இளைஞர் அதிவேகமாக வந்து விபத்தை ஏற்படுத்தியதில், ஸ்கூட்டரில் சென்ற ஓய்வு பெற்ற பெண் காவல் ஆய்வாளர் பரிதாபமாக பலியானார்.

ரேஸ் பைக் ஸ்கூட்டர் மீது மோதியதில், தூக்கி வீசப்பட்ட செல்வகுமாரி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பைக் ரேஸால் அநியாயமாக பெண் ஒருவர் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அப்பாவி பெண்ணின் மரணத்திற்கு காரணமான ரேஸ் பைக் இளைஞர்கள் மீது போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

A retired female police inspector who was traveling on a scooty was tragically killed when a youth who was involved in a bike race near Vandalur in Chennai caused an accident.