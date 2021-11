மரங்களை வெட்ட அனுமதி ரத்து.. கேரள அரசின் மிகப்பெரும் சதி அம்பலம்.. அன்புமணி ராமதாஸ் பாய்ச்சல்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் உள்ள பேபி அணைக்கு கீழே உள்ள பதினைந்து மரங்களை வெட்டுவதற்கு கேரள அரசிடம் தமிழக அரசு அனுமதி கேட்டு இருந்தது. இதனை தொடர்ந்து

பேபி அணை பகுதியில் இருந்த மரங்களை வெட்ட கேரள மாநில வனத்துறையினர் தமிழக அரசுக்கு அனுமதி அளித்திருந்தனர்.

இதற்கு நன்றி தெரிவித்து தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கு கடிதம் எழுதி இருந்தார். மேலும், வண்டிப் பெரியாறு மற்றும் பெரியாறு அணைப் பகுதிக்கு இடையே உள்ள சாலையைச் சீரமைக்கவும், பொருட்களை எடுத்துச் செல்லவும் அனுமதி வழங்குமாறும் முக்கியமான கோரிக்கைகளை விடுத்திருந்தார்.

English summary

anbumani ramadoss has condemned the Kerala government for revoking the permission to cut down trees in the Mullai Periyar Dam area. He said the Tamil Nadu government should expedite the case filed in the Supreme Court in 2017 in this regard