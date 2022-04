கேரளாவில் ஒரே போராட்டம்.. வெளியேரும் நிறுவனங்கள்.. தமிழ்நாடு வரும் ரூ.300 கோடி ஏற்றுமதி முதலீடு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தொழிற்சங்கத்தினரின் போரட்டத்தால் முடங்கிய நிலையில் கேரளாவின் கொச்சியை சேர்ந்த அர்ஜூனா நேட்சுரல் எனும் மூலிகை பொருள் ஏற்றுமதி நிறுவனம் அங்கிருந்து வெளியேறி தமிழகத்தில் கால்பதிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணியின் ஆட்சி நடக்கிறது. பினராயி விஜயன் முதல்வராக உள்ளார்.

இந்த மாநிலத்தில் பின்பற்றப்படும் தொழில் கொள்கைகள் அங்கு தொழில் செய்ய உகந்ததாக இல்லை என பல தனியார் நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்து வருகின்றன.

English summary

A Kochi-based company with Rs 300-crore export turnover and employing 250 people (100 on contract) is the latest victim of the militant trade unionism in the state. The difference this time is that the disruption is caused by Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), the trade union arm of Sangh Parivar.