கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிருப்பீங்க.. நிரந்தரமா குடிக்க ரெடியாகுங்க- ஜெயக்குமாருக்கு ஆர்எஸ்.பாரதி பதிலடி

Chennai

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விரைவில் வாக்கி டாக்கி வழக்கில் நிரந்தரமாக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்று திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக திமுகவை அதிமுகவினர் விமர்சித்த நிலையில், அதற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு அதிமுகவின் ஜெயக்குமார் பதிலடி கொடுத்தார்.

அந்த 6 பேர்.. அதில் 1 இப்பவே காலி.. பதவி பறிப்பு எப்போது? ரெண்டு விரலை காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

ஜெயக்குமார் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கைக்கு, அதே தொனியில் கடுமையாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி.

English summary

DMK organisational secretary RS Bharathi has responded that Jayakumar should be ready to drink water in cases like walkie talkie very soon.