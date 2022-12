அதிருப்தியில் இருந்த ஆத்தூர் ஐ.பெரியசாமிக்கு! ஊரக வளர்ச்சித் துறையால் வீட்டிலுள்ளவர்கள் கூட ஹாப்பி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அமைச்சரவையில் மிகவும் சீனியர், தமிழகத்திலேயே அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவருமான ஐ பெரியசாமிக்கு ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பது அவரது தரப்பு ஆதரவாளர்களையும் குடும்பத்தினரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், நத்தம் விஸ்வநாதன், மருதராஜ் என மாறி மாறி மாவட்ட செயலாளர்கள் இருந்தாலும். இவர்தான் அதிமுக என்று யாரையும் சொல்ல முடியாது. பொதுவாகவே தமிழகம் முழுவதும் அதிமுகவில் நிலைமை அப்படித்தான் உள்ளது.

ஆனால் திமுகவை பொருத்தவரை தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட செயலாளர்கள் வைத்தது தான் சட்டம் என்ற அளவுக்கு பல ஆண்டு காலம் நிர்வாகிகள் கோலோச்சி வருகின்றனர். துரைமுருகன், கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

English summary

The most senior in the Tamil Nadu cabinet and the winner with the largest margin of votes in Tamil Nadu, I Periyasamy has been allotted the rural development department, which has made his supporters and family happy.