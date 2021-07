"போட்டோ எடுக்காதீங்க".. பதறிய புள்ளி.. "அவருக்கு" முக்கிய பதவியாமே.. ஸ்டாலினின் காதை "கடித்த" 2 பேர்

Chennai

சென்னை: திமுகவின் செல்வாக்கு கூடி கொண்டே வந்தாலும், மாப்பிள்ளையின் கொடிதான், கட்சிக்குள் உயர உயர பறந்து செல்கிறது என்கிறது மேலிட தொடர்புகள்.

திமுகவை பொறுத்தவரை சபரீசனின் முக்கியத்துவம் அதிகம்.. எப்போது தேர்தல் நடந்தாலும் சபரீசன்தான் பெரும்பாலும் கூட்டணிகளை பேசுவது, தலைவர்களுடன் சீட் விவகாரம் நடத்துவது என்று நிறைய பங்களிப்புகள் இருக்கும்.

அதேபோல, ஒவ்வொரு தேர்தலின்போதும் ஸ்டாலினுக்கான தேர்தல் சுற்றுப்பயண விவரங்கள் முதல் மக்களை கவருவது வரை அனைத்தையும் பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போட்டு தருவதிலும் சபரீசனின் ரோல்தான் அதிகம் இருக்கும்.

