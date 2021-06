எந்த எதிர்ப்பு வந்தாலும் நான் வருவேன்... இனிமேல் பின்வாங்க மாட்டேன் - சசிகலா சபதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கட்சிக்காரர் என்று ஒருவரை அமர வைத்து விட்டு சென்றேன் அவர் மாறினால் என்ன செய்வது என்று சசிகலா பேசியுள்ளார். எந்த எதிர்ப்பு வந்தாலும் தொண்டர்களுக்காக நான் வருவேன் என்று சசிகலா கூறியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் 3வது இடத்தில் இருந்த அதிமுகவின் அந்தஸ்தை இழக்க வைத்து விட்டார்கள் என்றும் சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

சசிகலா உடன் பேசுபவர்களை கட்சியை விட்டு நீக்க வேண்டும் என்று அதிமுக சார்பில் தீர்மானம் போடப்பட்டிருந்தாலும் அதைப்பற்றி கவலைப்படாமல் சசிகலா உடன் பலரும் பேசி வருகின்றனர்.

இதுவரை 60க்கும் மேற்பட்ட ஆடியோக்கள் ரிலீஸ் ஆகியுள்ளன. மதுரையைச் சேர்ந்த குபேந்திரன் என்பவரிடம் சசிலா பேசும் போது கட்சிக்காரர்கள் எல்லாம் மிகவும் வருத்தப்படுகிறீர்கள். தொண்டர்கள் எல்லாரும் என்னுடன் இருக்கும்போது, கட்சியை அழிய விடமாட்டேன். விரைவில் தொண்டர்களை சந்திக்க வருகிறேன் என்று கூறினார்.

English summary

I have left someone sitting as a party member and Sasikala has spoken about what to do if he changes. Sasikala has said that I will come for the volunteers no matter what the opposition is. Sasikala also said that the AIADMK, which was in the 3rd position in the parliament, had lost its status.