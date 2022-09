மறுபடியும் புரட்சி பயணம்? இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லையா? பரிதவிக்கும் தொண்டர்கள்! பிளானை மாற்றிய ஓபிஎஸ்!

Chennai

திண்டுக்கல் : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக சசிகலாவுடன் இணைந்து செயல்படலாம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் திட்டமிட்டு வரும் நிலையில், மீண்டும் புரட்சிப் பயணம் என சசிகலா சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கியுள்ள நிலையில் எப்போது சந்திப்பு நடக்கும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு நிர்வாகிகளும் கேட்டு வருவதால் தற்போதைக்கு இந்த திட்டத்தை ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒத்தி வைத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுகவில் தனக்கான இடத்தை தக்கவைக்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிரடியான முடிவுகளை அறிவித்து வரும் நிலையில், தமிழகத்தில் குறிப்பாக அதிமுகவில் அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. இன்னும் சில நாட்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருக்கும் மேலும் சில ஆதரவாளர்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம் வர உள்ளதாக கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் தகவல் தெரிவித்து வந்தனர்.

ஆனால் நிலைமை அப்படியே தலைகீழாக மாறியுள்ள நிலையில் தற்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் இருக்கும் நிர்வாகிகள் பலர் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு தாவ இருக்கும் தகவலால் அதிர்ந்து போயுள்ளது தேனி ரத்தத்தின் ரத்தம்.

ஓபிஎஸ் என்றால்தான் பிரச்சனை! மற்றபடி.. “சசிகலா” என்றவுடன்.. தனி ரூட்டில் போகிறாரா ஆர்.பி.உதயகுமார்?

As Sasikala has started her revolutionary tour again, O. Panneerselvam's executives are also asking when the meeting will take place.