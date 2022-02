எதிராக மாற காத்திருக்கும் "அப்ரூவர்கள்.." அதிர்ச்சியில் சசிகலா.. விஸ்வரூபம் எடுத்த விதிமீறல் விஷயம்!

Chennai

சென்னை: பெங்களூரிலிருந்து சசிகலாவிற்கு வரும் தகவல்கள் அவருக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியை தரவில்லை. தீவிர யோசனையில் தள்ளியிருக்கிறது என்கிறார்கள் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள்.

சொத்து குவிப்பு ஊழல் வழக்கில் தண்டனைப் பெற்று பெங்களூர் சிறையில் சசிகலா இருந்தபோது, அங்கு சொகுசாக இருப்பதற்காக சிறை அதிகாரிகளுக்கு 2 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்த குற்றச்சாட்டில் சிக்கினார் சசிகலா. இதனை அப்போதைய சிறைத்துறை டி.ஐ.ஜி. ரூபா கண்டுப்பிடித்து அம்பலப்படுத்தினார்.

அதனை விசாரிப்பதற்காக வினாய்க்குமார் ஐ.ஏ.எஸ். தலைமையில் ஒரு கமிட்டியை அமைத்தது கர்நாடக அரசு. கமிட்டியும் தனது அறிக்கையை அரசிடம் சமர்பித்தது.

பெங்களூரு சிறையில் சொகுசு வசதிக்காக ரூ.2 கோடி லஞ்சம் - சசிகலா நேரில் ஆஜராக கோர்ட் உத்தரவு

English summary

The news coming from Bangalore to Sasikala did not make her happy. People close to her says, she has been pushed into a deep thinking.