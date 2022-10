பள்ளி மாணவர்களை குறிவைத்து விதவிதமான போதை பொருட்கள்.. “கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா?” - கொதித்த சசிகலா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் நிலவும் போதைப் பொருட்களின் ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கவும், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் போதை பொருட்களின் நடமாட்டத்தை கண்டறிந்து தடுக்கவும், தமிழக அரசு புதிய செயல் திட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என சசிகலா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக போலீசாரின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் மீறி, ஆங்காங்கே கஞ்சா கடத்தப்படுவதும், ரகசியமாக விற்பனை செய்யப்படுவதும் தொடர்ந்து வருகிறது.

பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியிலும் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்து வருவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், மாணவச் செல்வங்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் உயர்கல்வித்துறையைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் நேரடியாக தலையிட்டு உடனே சரிசெய்யவேண்டும் என சசிகலா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

சூடுபிடிக்கும் கொடநாடு எஸ்டேட் வழக்கு.. ஜெயலலிதா, சசிகலா அறையில் சிபிசிஐடி ஆய்வு.. பின்னணி என்ன?

English summary

Sasikala appealed to the Ministers of School Education and Higher Education to intervene immediately to eliminate the prevalence of drugs in Tamil Nadu and to detect and prevent the movement of drugs in schools and colleges.