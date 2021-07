எம்ஜிஆருக்கு யாரும் ஆலோசனை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை - சசிகலா சொல்வது பொய் என்கிறார் டாக்டர் ஹண்டே

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எம்ஜிஆரோடு சசிகலா எந்தக்காலத்திலும் நெருக்கமாக இருந்தது கிடையாது என்று அவருடைய அமைச்சரவையில் பணியாற்றிய முன்னாள் அமைச்சர் ஹெச்.வி.ஹண்டே கூறியுள்ளார். ஒன் இந்தியா தமிழ் இணைய தளத்திற்கு டாக்டர் ஹண்டே அளித்துள்ள சிறப்பு பேட்டியில் எம்ஜிஆர் காலத்து நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

அதிமுகவினரிடம் தினசரியும் பேசுகிறார் சசிகலா அதை பதிவு செய்து ரிலீஸ் செய்து வருகிறார். கட்சியை கைப்பற்றும் நோக்கத் தோடு பேசி வருகிறார் சசிகலா. அரசியலுக்கு வருவேன் ஜெயலலிதா காலத்தில் இருந்தது போல எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்தது போல அதிமுகவை கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லி வருகிறார் சசிகலா.

அதையெல்லாம் விட அவர் சொன்ன தகவல்தான் அதிமுகவினரை ஆடிப்போக வைத்துள்ளது. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆருக்கு நான் ஆலோசனைகள் கூறி இருக்கிறேன்; அதிமுக தொடர்பாக என்னிடம் எம்.ஜி.ஆர். கருத்துகளை கேட்பார். நான் சொல்லும் கருத்துகளை எம்.ஜி.ஆர். பொறுமையாக கேட்பார். நான் இளம் வயதிலேயே அரசியல் முதிர்ச்சியுடன் செயல்பட்டேன். அதனால்தான் என்னுடைய ஆலோசனையை எம்.ஜிஆர். கேட்டார் என்று கூறியுள்ளார் சசிகலா.

English summary

Dr. H. V. Hande, a former minister who served in his cabinet, said Sasikala had never been close to MGR. In an exclusive interview with One India Tamil website, Dr. Hunte shares his memories of the MGR era.