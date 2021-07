நாட்டில் கொரோனா 3ஆம் அலை நிச்சயம் ஏற்படும்..யாரும் வைரசிலிருந்து பாதுகாப்பாக இல்லை.. விகே பால் பகீர்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கொரோனா வழிகாட்டுதல்களை முறையாகப் பின்பற்றவில்லை என்றால் 3ஆம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க முடியாது என்று தெரிவித்த நிதி ஆயோர் உறுப்பினர் விகே பால் ஒட்டுமொத்த தேசமும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் வரை இந்த கொரோனாவில் இருந்து நாம் யாரும் பாதுகாப்பாக இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார்.

கொரோனா 2ஆம் அலை காரணமாகக் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. தினசரி பாதிப்புகள் நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது.

இப்போது தான் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் தற்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 50 ஆயிரத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

English summary

Niti Aayog member Dr VK Paul cautioned that the second wave of COVID-19 is not over yet. VK Pauls also adds that 216 crore doses would be available, from August-December.