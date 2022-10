அந்த ‘சீக்ரெட்’ ரிப்போர்ட்.. 89வது ஆள் ஜமேஷா முபின்.. அண்ணாமலை ‘பகீர்’.. எல்லாமே கைக்கு போகுதாம்!

Chennai

சென்னை : உளவுத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்ட ரகசிய கடிதம் தன்னிடம் இருப்பதாகக் கூறிவந்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, அதில் இருக்கும் பாயிண்டுகளை குறிப்பிட்டு இன்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் குறித்து முன்பே உளவுத்துறை, காவல்துறைக்கு எச்சரிக்கப்பட்டதாகவும், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க காலம் தாழ்த்தியதன் காரணமாகவே கோவை சம்பவம் நடைபெற்றது என்றும் அண்ணாமலை தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

கோவை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய தகவல்கள் அண்ணாமலைக்கு முன்பே தெரிந்தது எப்படி என விவாதங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், அண்ணாமலையின் இன்றைய அறிக்கையின் மூலம், காவல்துறையின் உயர்மட்ட ரகசிய தகவல்கள் அண்ணாமலையின் கைகளுக்குச் செல்வது தெளிவாவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

BJP State President Annamalai, who claimed to have a secret letter about Coimbatore car blast was received by Tamil Nadu Police and Intelligence Department, today released a statement mentioning the details contained in it, which has created a sensation.