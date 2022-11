எடப்பாடி தடாலடி ‘ரகசிய’ காரணம்.. பின்னணியில் கொங்கு மாஜி! “கபளீகரம்” வந்தா காலி.. கூட்டணிக்கு நோ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டிடிவி தினகரன், சில வாரங்களாகவே அதிமுக கூட்டணியில் இணையத் தயார் என பேசி வந்த நிலையிலும் அதுகுறித்து வெளிப்படையாக எதுவும் தெரிவிக்காத எடப்பாடி பழனிசாமி, திடீரென அதற்கு 1% கூட வாய்ப்பு இல்லை எனக் கூறியிருப்பதன் பின்னணியில், அவருக்கு நெருங்கிய சகாக்களின் கை இருக்கிறதாம்.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், பாஜக ஆதரவு போக்கில் செயல்படத் தொடங்கியது முதலே, டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிசாமியை சாஃப்ட்டாகவே அணுகி வருகிறார். சமீப சில வாரங்களாக, திமுக எனும் தீய சக்தியை வீழ்த்த அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கத் தயார் என்றும் கூறி வந்தார் தினகரன்.

இந்நிலையில் தான் பாஜகவை சீண்டத் தொடங்கியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரனையும் கூட்டணியில் சேர்த்துக்கொள்ள மாட்டோம் என திட்டவட்டமாகக் கூறி இருக்கிறார். எடப்பாடி இந்த முடிவுக்கு வந்தது, அவருக்கு நெருக்கமான புள்ளிகளுடனான ஆலோசனைக்குப் பிறகுதானாம்.

ஈபிஎஸ் டீம் போட்ட திட்டம் 'பனால்’.. அப்ரூட்டாக கட் ஆன 'மாஜி’ ஆபரேஷன்.. அதிர்ச்சி கொடுத்த அமமுக!

English summary

As TTV Dhinakaran is ready to join AIADMK alliance, but suddenly Edappadi Palaniswami has categorically stated that he will not include TTV Dhinakaran in the alliance. Behind this, EPS has the hand of close peers.