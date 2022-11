புழல் சிறையை விட மோசம்.. முகாமும் கொடுஞ்சிறைதான்! 4 தமிழர்களை விடுவிக்க முதல்வருக்கு சீமான் கடிதம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ராஜீவ் காந்தி கொலையில் வழக்கில் கைதாகி சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 4 தமிழர்களை திருச்சி சிறப்பு முகாமிலிருந்து நால்வரை விடுவிக்கக்கோரி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடிதம் எழுதி இருக்கிறார்.

அதில், "ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிக்குண்டு, 31 ஆண்டுகாலத்திற்கும் மேலாக கொடுஞ்சிறை தண்டனைக்கு ஆளாகி, நீண்ட சட்டப் போராட்டத்திற்கு பிறகு தம்பி இராபர்ட் பயாஸ், அண்ணன் ஜெயக்குமார், தம்பி சாந்தன், தம்பி முருகன் ஆகியோர் விடுதலை பெற்று உள்ளனர்.

அவர்கள் திருச்சி சிறப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டுள்ள செய்தியையும், அவர்களது விடுதலையின் மகத்துவத்தையும் தாங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள்!

ஏம்ப்பா! நாமலாம் சென்னைல தானே இருக்கோம்? எனக்கென்னமோ ஊட்டில இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்! #Chennaisnow

English summary

Naam Tamil Party Coordinator Seeman has written a letter to Chief Minister M. K. Stalin seeking the release of 4 Tamils who were arrested and released from jail in the case of Rajiv Gandhi's murder.