தமிழகத்தில் ஆன்லைனில் இனி செமஸ்டர் தேர்வுகள் கிடையாது.. கல்லூரிகளில்தான் தேர்வு.. வருகிறது உத்தரவு!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொரோனா வைரஸின் மூன்றாவது அலை தாக்குவதற்கு, சாத்தியமில்லை என்று சுகாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் (HEIs) அனைத்து செமஸ்டர் தேர்வுகளும் இனி மாணவர்களை கல்லூரிக்கு வரவழைத்து நடைபெறும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில், கோவிட் தொற்றுநோய் சூழ்நிலை காரணமாக, சுயநிதி நிறுவனங்கள் உட்பட உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் அனைத்து செமஸ்டர் தேர்வுகளும் ஆன்லைனில் நடத்தப்பட்டன.

இந்த நிலையில்தான், வரும் டிசம்பரில் நடைபெற உள்ள அனைத்து டிப்ளமோ படிப்புகளுக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகள் ஆஃப்லைன் முறையில் நடைபெறும் என்று தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குனரகம் (DOTE) ஏற்கனவே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Semesters exam in Tamil Nadu education institutions to be conducted in Physical mode With health experts predicting that third wave of coronavirus is unlikely, all the proposed semester exams in Higher Education Institutions (HEIs) across Tamil Nadu will be conducted in physical mode. During the past one and half years, all semester exams in the HEIs, including in the self-financing institutions, were conducted online due to the COVID pandemic situation.