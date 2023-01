ஓபிஎஸ்ஸுடன் பேசிட்டு இருக்காங்க! எடப்பாடிக்கு கல்தா கொடுக்கும் சவுத் மாஜிக்கள்? இவங்களா? பரபர அதிமுக

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் என இருவருமே போட்டிக் போட்டிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இருக்கும் சில மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் தேனி தரப்புக்கு தாவ தயாராக இருப்பதாக அவர் தரப்பு ஆதரவு மாவட்ட செயலாளரான பசும்பொன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய கடிதத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிட்டு எழுதப்பட்டிருப்பது எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அதிமுகவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிட்டு எழுதியுள்ளார். மத்திய அரசு பொதுச்செயலாளர் என்றே அழைப்பு அனுப்பிய நிலையில், மாநில தேர்தல் ஆணையம் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என குறிப்பிடவில்லை என்பதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணியினர் கடும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

Pasumbon, the district secretary supporting Edappadi Palaniswami, has said that some senior former ministers who are on Edappadi Palaniswami's side are ready to jump over to Theni's side when both OPS-EPS are in competition over the AIADMK single leadership issue.