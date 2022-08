இலங்கையிலிருந்து..இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து..! முதல்வருக்கும் தமிழர்களுக்கும் நன்றி! உருகிய சிங்களர்!

Chennai

சென்னை : பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கை மக்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதயத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக இலங்கையைச் சேர்ந்த சிங்களர் ஒருவர் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு எழுதிய கடிதம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அண்டை நாடான இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடியால் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழக சட்டசபையில் அறிவித்தார்.

இந்த நிகழ்வின் முதற்கட்டமாக 9000 மெட்ரின் டன் அரிசி, 200 மெட்ரிக் டன் ஆவின் பால்பவுடர் மற்றும் 24 மெட்ரிக் டன் அத்தியாவசிய மருந்துப் பொருட்களை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மே 18 இலங்கை நாட்டிற்கு சரக்குக் கப்பலில் கொடியசைத்து அனுப்பி வைத்தார்.

A letter written by a Sri Lankan Sinhalese to Chief Minister Stalin expressing gratitude from the bottom of his heart for the relief goods sent by the Tamil Nadu government to the people of Sri Lanka who are stuck in economic crisis is being shared rapidly on social media.