சார் PET பிரியட்டில் பாடம் எடுக்கிறாங்க.. மாணவி புகாருக்கு அமைச்சர் உதயநிதி அசத்தல் பதில்! ஆரவாரம்

சென்னை: ‛‛சார் PET பிரியட்டில் வேற சப்ஜெக்ட் பாடம் நடத்துறாங்க'' என மாணவி ஒருவர் புதிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதியிடம் நேரில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து அங்கிருந்த மாணவர்கள் கைகளை தட்டி ஆரவாரம் செய்த நிலையில் உதயநிதி சொன்ன பதில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக ஆட்சியை பிடித்தது. அந்த கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் நேற்று முதல் முறையாக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. அதன்படி புதிதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக பதவியேற்றார்.

அமைச்சராக முதல் நிகழ்ச்சி.. வெற்றியோ-தோல்வியோ முயற்சி செய்யுங்க..மாணவர்களை உற்சாகமூட்டிய உதயநிதி

English summary

A girl student from Eklavya School complained to new sports minister Udhayanidhi Stailn, ‛‛Sir PET period using only to teach subjects. could you please stop this’’. After this, the other students clapped their hands and cheered amid of this answer given by Udayanithi was well received.