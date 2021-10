சிவசங்கர் பாபா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்.. அவரை பார்ப்பதற்காக கைக்குழந்தையுடன் காத்திருந்த பக்தர்கள்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பாலியல் வழக்கில் கைதான சிவசங்கர் பாபாவை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தினார்கள். அவரை பார்ப்பதற்காக பக்தர்கள் கை குழந்தையுடன் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர்.

கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள சுஷில் ஹரி பள்ளியின் தாளாளரான சாமியார் சிவசங்கர் பாபா பாலியல் வழக்கில் சிக்கி போக்சோ வழக்கில் செங்கல்பட்டு கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

குடும்ப தகராறு.. வீட்டுக்கு வர மறுத்த மனைவி.. பெயிண்டர் செய்த கொடூர செயல்.. அதிர்ந்துபோன சென்னை

English summary

Sivashankar Baba, who was arrested in a sex case, was produced in court by the police. Devotees waited a long time with the infant to see him