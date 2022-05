“வெளங்காத மொழியில் எனக்கு விருது குடுத்தாங்க.. வெளங்கவாய்யா..?” - சாலமன் பாப்பையா தாக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: எனக்கு பத்மஸ்ரீ விடுது கொடுத்தார்கள். அந்த விருதில் என்ன எழுதி இருக்கிறது என்று கூட எனக்குத் தெரியாது என பட்டிமன்ற நடுவரும், பேராசிரியருமான சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்துள்ளார்.

விளங்காத ஒரு மொழியில் ஒரு விருது கொடுத்திருக்கிறார்கள். யாருக்கு அது பயன்படும்? இது திணிப்புதான் என சாலமன் பாப்பையா விமர்சித்துள்ளார்.

ஒரு மொழிக்கு மட்டும் அதிக நிதி ஒதுக்குவது இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு உகந்தது அல்ல. இது மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை என பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I have been awarded PadmaShri in a language I do not understand. What is it use for?, asks Professor Solomon Pappaiah.