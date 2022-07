66 Vs 43..இபிஎஸ்ஸை பின்னுக்குத் தள்ளிய ஓபிஎஸ்! 5 ஆண்டுகளில் செய்யாததை தீடிரென செய்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமையாக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து அடுத்தடுத்து அதிமுகவுக்குள் பல உட்கட்சி அதிரடி நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒருவரையொருவர் கட்சியிலிருந்து நீக்குவதாக அறிக்கைப் போர் நடந்து வருகிறது. அதில் உள்ள சில சுவாரசிய சம்பவங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தீவிரமடைந்த நிலையில் உச்சகட்டமாக கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பொருளாளர் பதவி பறிக்கப்பட்டதோடு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் 3 பேரை கட்சியில் இருந்து நீக்கி கடந்த 11ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் சிறப்புத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அதிமுக சட்ட விதிகளின்படி தொண்டர்களே என்னை ஒருங்கிணைப்பாளராக தேர்வு செய்தனர். என்னை நீக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், கேபி.முனுசாமிக்கும் அதிகாரம் இல்லை விதிகளுக்கு புறம்பாக தன்னிச்சையாக செயல்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரையும் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவிகளில் இருந்து நீக்கிறேன் என்றார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

