எதுக்கும் துண்டை போட்டு வைப்போம்! எம்பி கனவில் எடப்பாடியை சுற்றும் மாஜிக்கள்! களைகட்டும் அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே எரிமலையாய் வெடித்துக் கிளம்பி இருக்கும் நிலையில், தற்போது இருந்து சில மாஜிக்கள் எம்பி பதவிக்காக எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சுற்றி சுற்றி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் வரை அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் இழுத்துக் கொண்டே செல்லும் என தெரிகிறது. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்தாலும் இதற்கு ஒரு முடிவு கிடைக்காது என்கின்றனர் மூத்த அரசியல் நிபுணர்கள்.

காரணம்.. உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் அரசியல் கட்சிகளை பொறுத்தவரை தேர்தல் ஆணையம் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது என்பதால் ஓபிஎஸ் தரப்பு தெம்பில் இருக்கிறது.

2 நாளில்.. திமுகவிற்கு போன 2 ஹாப்பி நியூஸ்! உற்சாகத்தில் 2 அமைச்சர்கள்! திரும்பி பார்த்த பாஜக+அதிமுக

English summary

AIADMK's single leadership issue between Edappadi Palanichami and O. Panneerselvam is erupting like a volcano, since now there are reports that some ex-Ministera and ex mla are circling around Edappadi Palanichami for the post of MP.