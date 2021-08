ஆதாரம் சிக்க சிக்க.. இடத்தை அதிகரிக்கும் விஜிலன்ஸ்.. 60 இடங்களில் வேலுமணிக்கு செக்.. கிடுக்கிப்பிடி

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு சொந்தமான 50 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வந்த நிலையில் தற்போது மேலும் 10 இடங்களில் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால் மொத்தமாக சோதனை நடக்கும் இடங்களின் எண்ணிக்கை 60 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ். பி வேலுமணிக்கு சொந்தமான வீடு அலுவலகங்களில் இன்று அதிகாலையில் இருந்து சோதனை நடந்து வருகிறது. காலை 6 மணிக்கு சோதனை தொடங்கியது. இந்த சோதனையை தொடர்ந்து மொத்தம் எஸ். பி வேலுமணி உட்பட 17 பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.

எஸ்.பி வேலுமணி அவருக்கு நெருக்கமான அன்பரசன், கே. சந்திரபிரகாஷ், ஆர். சந்திரசேகர், ஆர் முருகேஷ் ஆகியோர் மீதும் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.

நான் காட்டுக்கே ராஜா... என்னை போய் இப்டி ஒண்டிபுலிகூட சேர்த்துட்டீங்களே.. ஒரே அசிங்கமா போச்சு குமாரு

English summary

SP Velumani Raid: Vigilance raids 10 more places, 60 places are under radar now as the officilas finds more documents and proofs for corruptions and inappropriate assets.