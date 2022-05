இலங்கைக்கு உதவி.. சபாநாயகர் அப்பாவுவின் நேசக்கரம்.. முதல்வரை சந்தித்து ஒருமாத சம்பளத்தை வழங்கினார்

Chennai

சென்னை: பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வரும் இலங்கைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் உதவி செய்யப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் இலங்கைக்கு உதவும் நோக்கத்தில் தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு தனது ஒரு மாத ஊதியத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்து வழங்கினார்.

இலங்கை கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. மத்திய அரசு சார்பில் இலங்கைக்கு ஏராளமான உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான் இலங்கைக்கு உதவி செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்தது. இதற்கு அனுமதிகோரி மத்திய அரசுக்கு முதல் அமைச்சர் முக ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதினார்.

இதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது. இதையடுத்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து உணவு, அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் உயிர் காக்கும் மருந்துகள் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் அறிவித்தார். மேலும், உதவிகள், நன்கொடைகள் செய்யும்படி முதல்வர் ஸ்டாலின் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.

அதனடிப்படையில் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு நன்கொடை வந்தவண்ணம் உள்ளது. இலங்கை மக்களுக்கு நேசக்கரம் நீட்டும் விதமாக முதல் -அமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு திமுக சார்பில் ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. திமுக எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்களின் ஒரு மாத ஊதியமும் வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தான் இலங்கை மக்களுக்கு உதவும் வகையில் சபாநாயகர் அப்பாவு, தனது ஒரு மாத ஊதியத்தை வழங்கி உள்ளார். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினை அப்பாவு சந்தித்து தனது ஒரு மாத சம்பளத்திற்கான காசோலையை வழங்கினார்.

The Government of Tamil Nadu has provided assistance to Sri Lanka which is suffering from an economic crisis. In order to help Sri Lanka in this situation, the Speaker of the Tamil Nadu Assembly, Appavu, met Chief Minister Stalin and handed over his one month salary.