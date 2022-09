உரிமையா கேட்ட ஸ்டாலின்.. பார்த்ததுமே கலங்கிய திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி.. ’முடிஞ்ச்’ பாஜக திட்டம் பனால்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கட்சியில் மதிக்கவில்லை என்பதற்காக திமுக ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு மாநில துணைச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி, திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு கடிதம் எழுதிய நிலையில், இன்று அவரை வரவழைத்துப் பேசினார் ஸ்டாலின்.

அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை பார்த்ததுமே கலங்கி கண்ணீர் விட்ட திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி, தனது மனக்குறைகளைக் கொட்டித் தீர்த்துள்ளார்.

அவருக்கு ஆறுதல் சொன்ன முக ஸ்டாலின், கட்சிக்காக உழைத்த நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதிருப்தி அடையலாமா எனக் கேட்டு, நம்பிக்கை கொடுத்துள்ளார்.

ஸ்டாலின் தந்த உறுதியால் மனம் நெகிழ்ந்துபோன திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி, பொறுப்பில் இருந்து விலகவில்லை என்றும், கட்சிக்காக உழைப்பேன் என்றும் கூறிச் சென்றுள்ளார்.

கேரளாவின் மாபெரும் சீர்திருத்தவாதி ஸ்ரீ நாராயண குரு ஜெயந்தி.. முதல்வர் பினராயி விஜயன் பங்கேற்பு

English summary

DMK Adi Dravidar Welfare wing State Deputy Secretary Thippampatti Auruchamy wrote a resign letter to DMK President Stalin. MK Stalin met him today. Auruchami, who broke down in tears on seeing Stalin, has vented her grievances.