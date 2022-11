பெரம்பலூரில் கே.என்.நேரு பேசுவார்! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சி ரத்து! திமுக திடீர் அறிவிப்பு!

Chennai

சென்னை: நவம்பர் 4ஆம் தேதி பெரம்பலூரில் நடைபெறும் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்கப் பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுவார் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இப்போது அதில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேசுவார் என திமுக தலைமைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.

இதன் மூலம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் பெரம்பலூர் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்படுவது உறுதியாகியுள்ளது.

ஏற்கனவே ஒரு முறை பெரம்பலூர் மாவட்ட அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்துகொள்வதாக இருந்து ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Stalin did not participate in the public meeting scheduled to be held in Perambalur to explain the anti-imposition of Hindi resolution