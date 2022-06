குட்டி மோடி ஆசை.. சூடு போட்டுக்கொள்ளும் ஸ்டாலின்.. திருமாவளவனையும் விடாமல் வம்பிழுத்த அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : புலியைப் பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக் கொண்டது போல தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு குட்டி மோடியாக மாற ஆசைப்படுகிறார் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

திமுகவைப் பொறுத்தவரை குடும்பமே கட்சி, கட்சியே குடும்பம் என்ற நிலைதான் உள்ளது, இதை வைத்துக்கொண்டு ஸ்டாலின், பிரதமர் மோடியைப் போல வருவது சாத்தியமலை என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சமூக நீதி பற்றி பேசும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பா.ஜ.கவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை ஆதரிக்க தைரியம் இருக்கிறதா என்றும் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

TN Chief Minister MK Stalin wants to become a little Modi. According to DMK, Stalin family is the party. With this, it is not possible for Stalin to become like PM Narendra Modi : says BJP leader Annamalai.