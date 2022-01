மீண்டும் சொல்லி அடித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பாராட்டுகள் கூறிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யுனிஸ்ட் கட்சி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: குடியரசு தின விழாவில் தமிழக அரசு சார்பில் பங்கேற்க அனுமதி மறுக்கப்பட்ட அலங்கார ஊர்திகளை சென்னை குடியரசு தின விழாவில் அணிவகுக்க ஏற்பாடு செய்த தமிழக முதல்வருக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்வதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

குடியரசு தின அலங்கார அணிவகுப்பில் மாநிலங்கள் சார்பாகவும் மத்திய அரசின் துறைகள் சார்பாகவும் அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுத்து வரும் நிகழ்வு பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவரும்.இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு இந்தியா 75 என்ற தலைப்பின் கீழ் குடியரசு தின அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பு நடைபெற இருந்தது.

இந்த நிகழ்வில் தமிழகம் சார்பில் பங்கேற்க அலங்கார ஊர்திக்கான வடிவமைப்பு மாதிரிகள் மத்திய அரசு தேர்வு குழுவின் முன்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. மத்திய அரசு மூன்று முறை திருத்தங்களை கூறியதற்கு பிறகு நான்காவது கூட்டத்தின்போது அலங்கார ஊர்திகள் நிராகரிக்கப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியானது.

English summary

State Secretary of the Marxist Communist Party Balakrishnan has expressed his gratitude to the Chief Minister of Tamil Nadu for arranging the parade of decorative vehicles in Chennai which were denied permission to participate on behalf of the Government of Tamil Nadu on the occasion of the Republic Day.