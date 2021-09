'பாடும் நிலா' எஸ்.பி.பி நினைவிடத்தில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு.. எஸ்.பி.பி சரண் விளக்கம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நமது நாட்டின் மிகச்சிறந்த பின்னணிப் பாடகரும், தமிழக மக்களின் இதயங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்தவருமான 'பாடும் நிலா' எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியனின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

2005-ம் ஆண்டு பிறந்த 2k கிட்ஸ் என்றாலும் சரி, 1960-ல் பிறந்த 60 கிட்ஸ் என்றாலும் சரி, எஸ்.பி.பி.யின் பாடல்களை, குரலை ரசிக்காதவார்கள், ஏன் அடிமையாகாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது.

English summary

S.P. Balasubramaniam's son and singer SBP Charan has said that steps are being taken to build a mani mandapam for SPB