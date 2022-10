எடப்பாடி, ஓபிஎஸ் 2 தரப்பும் கொடுத்த லெட்டர்.. முடிவு என்ன தெரியுமா.. சபாநாயகர் அப்பாவு சொன்ன பதில்!

Chennai

சென்னை: ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் சார்பில் அளிக்கப்பட்ட கடிதங்களை படித்து பார்த்து நியாயமான முறையில் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடா் அக்.17ல் தொடங்க உள்ளது. அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் இருக்கை குறித்து என்ன முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் எதிா்க்கட்சித் தலைவரான எடப்பாடி பழனிசாமியும், துணைத் தலைவரான ஓ பன்னீா்செல்வமும் முன்வரிசையில் அருகருகே அமா்ந்திருப்பா். தற்போது இருவரும் பிரிந்து செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அதிமுகவின் சாா்பில் எதிா்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக ஓ.பன்னீா்செல்வம் அமா்ந்துவிடக் கூடாது என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு உறுதியாக இருக்கிறது.

Tamilnadu Assembly Speaker Appavu said that after reading the letters submitted by OPS and EPS, steps will be taken to find a fair solution