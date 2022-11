எது புயலா? சீரியஸாகும் வானிலை.. தமிழ்நாட்டின் 5 துறைமுகங்களில் ஏற்றப்பட்ட புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்ற நிலையில் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய துறைமுகங்கள் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டு உள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் அக்டோபர் மாத இறுதியில் இருந்து வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடந்தது.

இதனை அடுத்து கடந்த சில நாட்களாக மழையின் தாக்கம் தமிழ்நாட்டில் சற்று குறைந்த நிலையில், புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நேற்று வங்கக்கடலில் உருவானது.

English summary

After Deep Depressyion formed in the Bay of Bengal has strengthened, the main ports of Tamil Nadu have been put on storm warning cage number one.