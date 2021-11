மெரீனாவில் பலத்த காற்று... ஆபத்தை உணராமல் பண்டிகை நாளைப் போல படையெடுத்த மக்கள்

Chennai

சென்னை: நாங்க எல்லாம் சுனாமியிலேயே ஸ்விமிங் பண்ணவங்க... இது மெரீனாவிற்கு வந்துள்ள பலரது கருத்தாக உள்ளது. கடற்கரையில் மழைநீர் வெள்ளம் போல தேங்கியிருந்தாலும் ஏராளமானோர் ஆபத்தை உணராமல் தண்ணீரில் குதித்து விளையாடி வருகின்றனர். பலத்த காற்று வீசினாலும் ஜாலியாக இருப்பதாக கடற்கரைக்கு வந்துள்ளவர்களின் கருத்தாக உள்ளது.

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் சென்னையில் 15 மணிநேரமாக விடாமல் மழை கொட்டி வருகிறது. ஆவடி, அண்ணாநகர் முதல் தென்பகுதியான வேளச்சேரி வரையும் வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது. சென்னையின் புறநகர் பகுதிகள் மழைநீரில் மூழ்கிவிட்டன.

மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை முற்றிலும் முடக்கிப்போட்டுள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க கூட வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர். கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. காய்கறிகளின் விலை உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

We all swim in the tsunami This is the opinion of many who have come to the marina. Despite the floodwaters on the beach, many people are still playing in the water without realizing the danger. It is the opinion of those who have come to the beach that it is fun despite the strong winds.