''ஐயா கலாம் கூறியதை நினைத்து பாருங்கள்.. நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள்''.. மாணவர்களுக்கு, அண்ணாமலை அட்வைஸ்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நீட்தேர்வு மாணவ-மாணவிகள் உயிர்களை அநியாயமாக பறித்து வருகிறது. கடந்த 12 ம் தேதி தமிழகம் உள்பட நாடு முழுவதும் நீட்தேர்வு நடந்த நிலையில், இதற்கு முந்தைய நாள் நீட் தேர்வுக்கு பயந்து சேலம் மேட்டூர் அருகே உள்ள கூளையூர் கிராமத்தை சேர்ந்த தனுஷ்(19) என்ற மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து தமிழகம் மீளாத நிலையில் நீட் தேர்வு நடந்தபிறகு, தேர்வில் தோல்வி அடைந்து விடுவோம் என்று பயந்து அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்நத மாணவி கனிமொழி, வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவி சௌந்தர்யா ஆகியோர் தற்கொலை செய்துகொண்ட சோக சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

நீட் தற்கொலை....சுக்குநூறாக நொறுங்கிவிட்டேன் - முதல்வர் ஸ்டாலின் வேதனை

''மாணவ-மாணவிகள் இது போன்ற தவறான முடிவை தயவு செய்து எடுக்க வேண்டாம். நீட் விலக்கு பெற நடவடிக்கை எடுப்போம்'' என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார். இதேபோல் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி இருந்தனர்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that students should not lose hope. he added Be confident that your knowledge, skills, commitment and effort will pay off. the world of tomorrow is yours