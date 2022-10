மதுரைக்கு மேலும் மணிமகுடம்.. உலக அரங்கில் பெருமை சேர்ந்த “4 பேர்” - மனதார வாழ்த்திய சு.வெங்கடேசன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உலகளவில் சிறந்த 2% கண் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் பட்டியலில் மதுரை அர்விந்த் கண் மருத்துவமனையை சேர்ந்த 4 மருத்துவர்கள் இடம்பெற்றது மதுரைக்கு மேலும் மணிமகுடங்களை சேர்த்து உள்ளது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா நகரத்தில் அமைந்து இருக்கும் உலக புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் ஸ்டான்ஃபோர்ட். இந்த பல்கலைக்கழகம் அண்மையில் ஒரு தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

2021 ஆண்டுக்கான உலக கண் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களில் தலைசிறந்து விளங்கும் 2 சதவீதம் பேரின் தரவரிசை பட்டியல்தான் அது. அதில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியாவின் 25 மருத்துவர்களில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மருத்துவர்களும் இடம்பெற்று இருக்கின்றனர்.

Marxist Madurai MP Su Venkatesan wishes that, "4 doctors from Madurai Arvind Eye Hospital have been included in the list of top 2% Ophthalmology researchers published by one of the world's top university Stanford."